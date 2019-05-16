Североатлантический альянс (НАТО) будет представлен на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на уровне помощника генсека. Об этом сообщил представитель НАТО.

"НАТО будет представлена на инаугурации президента Зеленского помощником генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонсалесом", - отметил он.

Кроме того, находясь в Киеве, посол Альваргонсалес примет участие в приеме, посвященном 70-летию НАТО.

Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.