Інавгурація Зеленського: Верховна Рада призначила дату [ Редактировать ]
20 травня, 10 ранку. Верховна Рада призначила дату інавгурації Володимира Зеленського. За це рішення проголосували 315 народних депутатів.
Напередодні профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов щодо дня церемонії. Згідно з регламентом, Рада розглядала їх по черзі. За порядком реєстрації.
Найбільше противників було в інавгурації 19 травня - у День пам'яті жертв політичних репресій.
"Чудова дата 20 травня і це всесвітній день бджіл. Тому я думаю, що наш новий президент має як бджілка працювати на Україну - то нехай працює, отримує цю булаву, про яку так давно він на неї чекав", - наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка"
"Сьогодні вся міжнародна спільнота очікує нового лідера, щоб почати говорити і про Росію і про санкції і про війну. МВФ треба сьогодні переговірника - це позитивний крок, як найшвидше надати мандат новій команді, аби вона могла реалізувати свої повноваження", - зазначила Світлана Заліщук, народний депутат, позафракційна.
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