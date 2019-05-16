20 травня, 10 ранку. Верховна Рада призначила дату інавгурації Володимира Зеленського. За це рішення проголосували 315 народних депутатів.

Напередодні профільний комітет підтримав усі 7 зареєстрованих постанов щодо дня церемонії. Згідно з регламентом, Рада розглядала їх по черзі. За порядком реєстрації.

Найбільше противників було в інавгурації 19 травня - у День пам'яті жертв політичних репресій.

"Чудова дата 20 травня і це всесвітній день бджіл. Тому я думаю, що наш новий президент має як бджілка працювати на Україну - то нехай працює, отримує цю булаву, про яку так давно він на неї чекав", - наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка"

"Сьогодні вся міжнародна спільнота очікує нового лідера, щоб почати говорити і про Росію і про санкції і про війну. МВФ треба сьогодні переговірника - це позитивний крок, як найшвидше надати мандат новій команді, аби вона могла реалізувати свої повноваження", - зазначила Світлана Заліщук, народний депутат, позафракційна.