Голливудская актриса Хайден Панеттьери в начале мая стала жертвой избиения: на глазах у друзей ее бойфренд набросился на Панеттьери с кулаками. Но прошло несколько недель и Хайден простила инцидент и вместе с Брайаном Хикерсоном пошла на романтическую прогулку.

Это первый выход пары после новостей об избиении актрисы. Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон прогуливались улицами Лос-Анджелеса. При этом влюбленные вели себя, словно ничего не произошло: пара нежно держалась за руки, а зажигательный актер уделял внимание своей любимой.

Напомним, Брайан Хикерсон, бойфренд бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает "Стархит", поводом для задержания стало избиение Брайаном своей спутницы. Оказалось, что пара отдыхала в одном из заведений Голливуда, после чего Хикерсон стал вести себя агрессивно по отношению к Панеттьери. Очевидцы сообщают, что на теле актрисы были заметны следы побоев. Позже дебошира выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

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