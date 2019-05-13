Пользователей сети напугало фото странного обручального кольца, изготовленного из мужских волос, которое разместила на ресурсе Reddit будущая невеста, пишет таблоид The Sun.

"Чудесная пятница! Мой бойфренд стал моим женихом. Он предложил мне выйти за него замуж и подарил кольцо, сделанное из его волос, - указала будущая невеста, сопроводив пост снимком. - Это кольцо лишь на время, пока на пальце не появится более изысканное украшение".

Снимок необычного украшения стал вирусным и набрала множество комментариев. "Зачем? Просто зачем?", "Боже, как это мерзко", "Фу, я бы швырнула ему это кольцо в лицо", "Парень? Как бы сильно я ни любила своего мужчину, я никогда в жизни не надела бы на свой палец его волосы", "Может быть, она достала его волосы из водоотводной трубки и намотала себе на палец? Он вообще знает, что они обручены?" - пишут пользователи сети в под постом девушки.

Раньше сообщалось о том, что женщина оставила полмиллиона долларов "чаевых". А также девушка превратила экс-бойфренда в стейк.