Хорошим отношениям знаменитой канадской певицы Селин Дион и известной голливудской актрисы Анджелины Джоли пришел конец, сообщает RadarOnline.

Дело в том, что Селин хотела снять автобиографический фильм, пригласив в качестве исполнительницы главной роли Анджелину Джоли. Актриса отказалась от этого предложения, мотивируя все тем, что у нее не хватает времени.

Читайте также Анджелину Джоли парализовало

"В течение многих лет одним из главных желаний Селин было создание музыкального фильма о своей жизни, карьере и браке с Рене Анжелилом. Она хотела создать этот фильм для своих детей и фанатов, и была очень удивлена и обескуражена отказом Джоли", - рассказывает источник из окружения Селин.

"Селин считала Анджелину хорошим другом, и она опустошена тем, что Джоли отказалась от этой роли. Их дружба, безусловно, не переживет этого. А после того, как актриса такого уровня, как Анджелина, отказалась сниматься в фильме, этот проект, скорее всего, закроют", - сообщил инсайдер.

Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.