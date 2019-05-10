Анджелина Джоли серъезно поскандалила с канадской поп-дивой [ Редактировать ]
Хорошим отношениям знаменитой канадской певицы Селин Дион и известной голливудской актрисы Анджелины Джоли пришел конец, сообщает RadarOnline.
Дело в том, что Селин хотела снять автобиографический фильм, пригласив в качестве исполнительницы главной роли Анджелину Джоли. Актриса отказалась от этого предложения, мотивируя все тем, что у нее не хватает времени.
"В течение многих лет одним из главных желаний Селин было создание музыкального фильма о своей жизни, карьере и браке с Рене Анжелилом. Она хотела создать этот фильм для своих детей и фанатов, и была очень удивлена и обескуражена отказом Джоли", - рассказывает источник из окружения Селин.
"Селин считала Анджелину хорошим другом, и она опустошена тем, что Джоли отказалась от этой роли. Их дружба, безусловно, не переживет этого. А после того, как актриса такого уровня, как Анджелина, отказалась сниматься в фильме, этот проект, скорее всего, закроют", - сообщил инсайдер.
Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.
по теме
Нет сожаления и жалости: Лорак сделала громкое заявление
Ани Лорак рассказала о своих чувствах
Макс Барских восстанавливается в клинике после жуткого ДТП
У Макса Барских подозрение на сотрясение мозга после ДТП в Лос-Анджелесе
У Кардашьян появится четвертый ребенок
Ким Кардашьян и Канье Уэст станут родителями в четвертый раз
Алла Пугачева едва не погибла в страшном ДТП
Известная певица Алла Пугачева едва не погибла в аварии с Игорем Николаевым
Наталья Могилевская похвасталась фигурой в бикини
Известная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в своем Instagram пикантное фото