В Киеве подросток столкнул друга с 16 этажа (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Теремковская 12, парень выпал с 16 этажа. Пока непонятно выпал подросток сам или ему помогли, сообщает "Киев Оперативный".
Известно лишь, что за несколько минут до того, как парень выпал, к нему в гости пришел друг. Детали проишествия уточняются.
На месте работала следственно-оперативная группа и патруль полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина выпал из троллейбуса вместе с дверью.
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