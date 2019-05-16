Самогубство чи вбивство: на Черкащині трагічно загинув український моряк

Мама моряка показує свій телефон - хтось видалив її переписку з сином напередодні загибелі, яка була у Viber. Зникли повідомлення і у дружини. За її словами - молодого матроса вбили