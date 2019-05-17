Умерла самая угрюмая в мире кошка [ Редактировать ]
Ушла из жизни самая угрюмая в мире кошка Грампи Кэт. Ей было семь лет. О смерти ее хозяева сообщили в Instagram.
Известно, что у кошки была инфекция мочевыводящих путей, которая перешла в тяжелую стадию. Грампи Кэт умерла рано утром на руках у хозяйки. Трагедия случилась 14 мая, однако об этом хозяева сообщили только 17 мая.
Ранее сообщалось, что кот украл деньги хозяина и отказался их отдавать.
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