Кот украл деньги хозяина и отказался их отдавать [ Редактировать ]
Мужчина по имени Арун Чандру опубликовал в сети забавное видео, на котором питомец ворует у него пачку денег и отказался ее отдавать, передает "Сегодня".
В забавном ролике показано, как животное лежит на полу, удерживая между передними лапами свернутую пачку банкнот. Когда его хозяин протягивает руку и пытается забрать деньги, пушистик проявляет агрессию и кусает его за пальцы, пытаясь защитить "добычу". Однако Чандру все же удается вернуть пару купюр.
"В конце видео кот пересчитывает деньги, будто его обокрали, - шутливо объясняет мужчина. - Он пытается понять, насколько велика потеря". По его словам, питомец каждый день развлекает членов семьи своими играми.
Курьезное видео вы можете посмотреть здесь.
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