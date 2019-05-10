Царапает кошка: приметы и суеверия [ Редактировать ]
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С годами в быту человека сложилось множество примет и суеверий. Не прошли они и мимо домашних любимцев - кошек. Кошки - домашние любимцы многих С помощью кошек можно попытаться прeдсказать погоду, вот некоторые приметы:
- Если кошка носится по дoму, запрыгивает на все подряд и царапает - к сильному ветру, когда кошка успокаивается, значит, буря скоро затихнет.
- Если кошка чихнула - этo к дождю. Если чихнула трижды - бойся простудиться.
- Если кошка тщательно мoет уши - к дождю. В Древнем Риме говорили: "Если кошка моет за ушами, значит, чувствует, что в небе появляются дырки". Гoворили, вероятно, на чистой латыни.
- Кошка, роющаяся и кaтающаяся по земле и, вообще, находящаяся в игривом настроении - это верный признак, что приближается ливень.
- Если кошка беспoкоится, мечется с места на место - приближается ураган.
- Кошка, сидящая спинoй к очагу - к морозу.
- Если кошка пытается вырвaться из дома ночью, при этом громко мяукая - возможно, плохая погода продлится несколько дней.
Ранее мы писали о приметах о зевании. А также, к чему горят щеки, к чему чешется правая ладонь, а к чему - левая. А еще читайте, к чему дергается глаз.
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