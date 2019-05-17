Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 18-19 мая и выбирайте то, что придется вам по душе.

Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея

На выставке произведений Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея будут представлены:

- ксилографии из цикла "Жизнь Марии" и копии современника Дюрера - Маркантонио Раймонди, выполненные в технике гравюры резцом;

- титульный лист цикла "Апокалипсис";

- редкие резцовые гравюры, относящихся к раннему периоду творчества художника: "Морское чудовище", загадочные "Четыре ведьмы" и "Прогулка";

- серия "Малые Страсти";

- портреты интеллектуалов, принадлежащих к позднему периоду его творчества.

Когда: 15-19, 22-26, 30-31 мая, 10:30

Где: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15-17

Сколько стоит: 80 гривен взрослым, 40 гривен студентам, 20 гривен пенсионерам и школьникам

15-й Международный фестиваль Tattoo Collection

В течение трех дней на Tattoo Collection проходят награждения лучших работ, лекции, мастер-классы, маркеты, творческие зоны, фаер-шоу и многое другое. Кульминацией программы станет выступление легендарной группы 5'nizza.

Когда: 17-19 мая, 09:00

Где: ВДНХ, 19 павильон, улица Глушкова, 1

Сколько стоит: от 160 гривен

Strichka Festival 2019

В этом году будет задействовано на один танцпол больше: именно в одном из недавно освободившихся цехов, где обустраивается культурно-образовательно-музыкальное пространство. То есть в общей сложности семь сцен. Все остальные детали, гид по фестивалю и расписание - будут позже.

Когда: 18-19 мая, 20:00

Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31

Сколько стоит: 1209 гривен

Выставка котов

Тут вы сможете поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.

Когда: 18-19 мая, 10:00

Где: МВЦ, Броварской проспект, 15

Сколько стоит: 100 гривен, для детей и пенсионеров - 50 гривен

День уличной музыки 2019

Это некоммерческий волонтерский проект, который шестой год подряд проходит благодаря взносам благотворителей и огромной работе небольшой, но очень упорной команды.

Когда: 19 мая, 11:00

Где: Пейзажная аллея

Вход свободный, но вы можете поддержать проект любой суммой.

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.

Посетить выставку можно 18-19 мая

Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания

Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.

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