Выходные в Киеве: куда пойти 18-19 мая (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 18-19 мая и выбирайте то, что придется вам по душе.
Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея
На выставке произведений Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея будут представлены:
- ксилографии из цикла "Жизнь Марии" и копии современника Дюрера - Маркантонио Раймонди, выполненные в технике гравюры резцом;
- титульный лист цикла "Апокалипсис";
- редкие резцовые гравюры, относящихся к раннему периоду творчества художника: "Морское чудовище", загадочные "Четыре ведьмы" и "Прогулка";
- серия "Малые Страсти";
- портреты интеллектуалов, принадлежащих к позднему периоду его творчества.
- Когда: 15-19, 22-26, 30-31 мая, 10:30
- Где: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15-17
- Сколько стоит: 80 гривен взрослым, 40 гривен студентам, 20 гривен пенсионерам и школьникам
15-й Международный фестиваль Tattoo Collection
В течение трех дней на Tattoo Collection проходят награждения лучших работ, лекции, мастер-классы, маркеты, творческие зоны, фаер-шоу и многое другое. Кульминацией программы станет выступление легендарной группы 5'nizza.
- Когда: 17-19 мая, 09:00
- Где: ВДНХ, 19 павильон, улица Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 160 гривен
Strichka Festival 2019
В этом году будет задействовано на один танцпол больше: именно в одном из недавно освободившихся цехов, где обустраивается культурно-образовательно-музыкальное пространство. То есть в общей сложности семь сцен. Все остальные детали, гид по фестивалю и расписание - будут позже.
- Когда: 18-19 мая, 20:00
- Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31
- Сколько стоит: 1209 гривен
Выставка котов
Тут вы сможете поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, пополнить свои знания о мире кошек.
- Когда: 18-19 мая, 10:00
- Где: МВЦ, Броварской проспект, 15
- Сколько стоит: 100 гривен, для детей и пенсионеров - 50 гривен
День уличной музыки 2019
Это некоммерческий волонтерский проект, который шестой год подряд проходит благодаря взносам благотворителей и огромной работе небольшой, но очень упорной команды.
- Когда: 19 мая, 11:00
- Где: Пейзажная аллея
- Вход свободный, но вы можете поддержать проект любой суммой.
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 18-19 мая
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
- Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.
Смотрите также, сколько дней украинцы будут отдыхать на Троицу.
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 12 мая (афиша)
Выходные уже совсем близко. Пора подумать о досуге и решить, что делать в этот уикенд
Выходные в Киеве: куда пойти 5 мая (афиша)
Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно
Майские праздники: куда пойти в Киеве 27 апреля - 1 мая (афиша)
Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве
Пасха-2019: афиша мероприятий в Киеве
Пасха уже совсем близко. В честь этого в Киеве пройдет ряд праздничных мероприятий
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания