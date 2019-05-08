Троица 2019: сколько будем отдыхать (календарь) [ Редактировать ]
Троица - один из главных христианских праздников. Православная церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха - первый день), а западные христиане - на 57 день. В 2019 году православная Пасха выпала на 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье.
Этот день - официальный выходной в нашей стране.
В связи с праздником, украинцев ждет дополнительный выходной. Согласно постановлению Кабмина, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, на Троицу 2019 будет три выходных подряд: с субботы, 15 июня, до понедельника, 17 числа.
Смотрите также календарь выходных и праздников в 2019 году.
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