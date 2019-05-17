Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников. Соответствующие тексты указов №243 / 2019 и 246/2019 соответственно размещены на сайте Главы государства, передает "УНН".

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Согласно указу №243/2019, Глава государства освободил Ростислава Павленко от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

При этом указом №246/2019 Порошенко уволил Сергея Березенко от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил посла Украины в Китае, а также что президент уволил своего советника.