Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов написал заявление на увольнение с занимаемой должности.

В сети опубликовано его заявление:

Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.