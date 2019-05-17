Александр Турчинов уходит в отставку (фото) [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов написал заявление на увольнение с занимаемой должности.
В сети опубликовано его заявление:
Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.
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