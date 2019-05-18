Под Днепром мужчина повесился на глазах у троих детей [ Редактировать ]
В селе Дмитровка Днепропетровской области отец троих детей на их глазах совершил самоубийство. Мужчина самостоятельно воспитывал троих детей - шестилетнюю и семилетнюю дочерей и двухлетнего сына, сообщает golos.ua.
Его жена семьей не интересовалась и часто гуляла, бросая детей на мужа. У мужчины началась депрессия, и он начал сильно выпивать.
Также отец говорил, что он так долго не сможет жить. В день трагедии старшая дочь увидела, как ее отец вешается в саду. Она, вместе с младшими детьми, бросилась его спасать.
Когда работники сельсовета прибыли в квартиру, то увидели жуткую картину: у тела отца рыдали трое детей. Сейчас дети находятся в больнице, мать не собирается заниматься их воспитанием.
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