В Днепре парень повесился на водопроводной трубе [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, в Днепре на спецлинию "102" сообщили о самоубийстве в одном из домов, расположенных в переулке Альпийском. Как выяснилось позже, свел счеты с жизнью 20-летний парень, передает "Информатор".
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели, что молодой человек покончил с собой во дворе дома. Он повесился на веревке, привязав ее к водопроводной трубе.
На данный момент причина такого поступка устанавливается. На месте работала следственно-оперативная группа Чечеловского отделения полиции. Детали инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что во Львове иностранец повесился на детской площадке, а также в Днепре женщина повесилась на турнике.
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