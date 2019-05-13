В одном из частных хозяйств Константиновского района Донецкой области пенсионер покончил с собой, подорвавшись на гранате. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В воскресенье, около 16:00 сосед потерпевшего услышал на огороде взрыв и сообщил об этом в полицию. Правоохранители , что 71-летний мужчина из-за проблем со здоровьем решил покончить с собой. Он получил смертельные повреждения в результате взрыва гранаты РГД-5.

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Во время осмотра места трагедии никаких записок обнаружено не было, как и видимых признаков насильственной смерти. Для выяснения причины смерти тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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По данному факту открыто уголовное производство по статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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