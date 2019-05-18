США будет поставлять ракеты для Канады, Японии и Южной Кореи [ Редактировать ]
Государственный департамент США одобрил решение о продаже оружия на сумму более $1 млрд трем военным союзникам - Канаде, Японии и Южной Корее. Об этом накануне сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.
Так, Канада получила разрешение на покупку 425 легких конверсионных комплектов MK 54 на $387 млн, Южная Корея - на 94 ракеты SM-2 Block IIIB $313,9 млн, а Япония - на 160 ракет средней дальности AIM-120C-7 на $313 млн.
Контракт предусматривает техническую поддержку ракет, а также подготовку специалистов и помощь в вопросах логистики.
Отмечается, что теперь в течение 30 дней Конгресс США должен одобрить военные контракты.
"Предполагаемая продажа оборудования не изменит базовый военный баланс в регионах", - отметили в ведомстве, входящем в структуру Пентагона.
Раньше сообщалось о том, что китайские биржи обвалились из-за торговой войны с Китаем. А также США обвинили Китай в использовании концлагерей для мусульман.
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