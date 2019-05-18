Война на Донбассе: боевики семь раз обстреляли военных [ Редактировать ]
17 мая вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь; с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм - в районе поселка городского типа Новгородское;
из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое боевиков были уничтожены, еще 12 - получили ранения.
С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
Ранее сообщалось, что раненых бойцов доставили самолетом в госпиталь.
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