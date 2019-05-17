Торги на бирже Шанхая завершились падением основного индекса более чем на 2,4% из-за обострения торгового противостояния Китая и США.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" снизился на 2,48%, до 2882,3 пункта. В негативной зоне прошла торговля акциям по всему основному спектру "голубых фишек". Самые большие потери зафиксированы, в частности, по таким сводным индексам, как коммерция (3,38%), информационные (2,89%) и телекоммуникационные технологии (2,97%).

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В минусе оказались и котировки на торгах в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 3,15%, до 9000,19 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, снизился на 2,54%.

Торги на этой неделе на биржах материкового Китая, полагают эксперты, находятся под воздействием поступающей информации о новом витке напряженности в торгово-экономических отношениях между Китаем и США.

Раньше сообщалось о том, что США обвинили Китай в использовании концлагерей для мусульман. А также Китай призвал госсекретаря США "отдохнуть".