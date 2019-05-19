Эстония заподозрила Россию в подготовке к войне [ Редактировать ]
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Об этом он заявиол во время выступления в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери.
По словам Луйка, в минувшем году Россия сформировала в Западном военном округе семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы.
"Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении", - резюмировал Луйк.
В последние пять лет у России напряженные отношения с мировым сообществом. Ранее Россия поставила Украине ультиматум по газовому вопросу.
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