Министр обороны Эстонии Юри Луйк, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении. Об этом он заявиол во время выступления в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери.



По словам Луйка, в минувшем году Россия сформировала в Западном военном округе семь новых военных полков и дислоцировала их менее чем в 50 км от государственной границы.

"Это свидетельствует о том, что вооруженные силы России готовятся к вооруженному конфликту в западном направлении", - резюмировал Луйк.

В последние пять лет у России напряженные отношения с мировым сообществом. Ранее Россия поставила Украине ультиматум по газовому вопросу.