По итогам первого квартала 2019 года крупнейшим торговым партнером Украины стал Китай, который обошел Россию. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, за три месяца товарооборот с Китаем составил 2,643 млрд долларов и 10,2% от общего объема. Россия оказалась на втором месте (2558,7 млрд долларов и 9,8%). При этом она была первой по итогам 2018 года.

РФ также потеряла первое место и среди импортеров украинских товаров. За первый квартал Украина сократила экспорт товаров на территорию России на 7,2% до 759,4 млн долларов. В то же время Украина увеличила экспорт товаров в Польшу на 0,2% до 817,9 млн долларов.

Ранее в Кабмине призвали ратифицировать торговое соглашение с Израилем.