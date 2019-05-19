Торговая война: Китай поставил США ультиматум [ Редактировать ]
Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.
На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.
"Китай неизменно выступает за решение торгово-экономических разногласий посредством консультаций и переговоров, но эти переговоры должны быть равными", - заявил Ван И.
Чиновник отметил, что Китай обязан защищать свои государственные интересы и откликаться на призывы народа.
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