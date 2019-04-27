Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Международный договор о торговле оружием единственным глобальным инструментом контроля в данной сфере. Об этом он заявил в ответ на решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения.

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Гутерриш назвал договор знаковым достижением в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием.

По мнению генсека, "это особенно важно в настоящее время, когда мы наблюдаем растущую международную напряженность и возобновление интереса к расширению и модернизации арсеналов".

Недавно Трамп предложил Ким Чен Ыну передать ядерное оружие США.