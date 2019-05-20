Глава СБУ подал в отставку [ Редактировать ]
Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в понедельник, 20 мая представляет на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт о своем увольнении с занимаемой должности, сообщает "УНН".
"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному Президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности председателя СБУ", - указано в заявлении Грицака.
"Буду откровенным перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине", - добавил Грицак.
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил Турчинова, а также что Ирина Луценко подала в отставку.
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