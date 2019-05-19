Порошенко уволил Турчинова [ Редактировать ]
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Администрации президента.
Турчинов уволен соответствующим указом №297/2019 от 19 мая.
"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов 17 мая подал в отставку.
"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отметил Турчинов в своем заявлении.
Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.
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