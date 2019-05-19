Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Администрации президента.

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Турчинов уволен соответствующим указом №297/2019 от 19 мая.

"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов 17 мая подал в отставку.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отметил Турчинов в своем заявлении.

Раньше сообщалось о том, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. А также Ирина Луценко подала в отставку.