Ирина Луценко подала в отставку [ Редактировать ]
Представитель действующего президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, супруга генерального прокурора Юрия Луценко, заявила об уходе со своей должности.
Об этом сама Луценко заявила в Раде 17 мая, сообщает "Громадське".
"Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия как представителя президента Порошенко в парламенте. Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он освободил меня от этой должности", - сказала она.
Луценко указала, что в начале работы ее главной задачей было налаживание эффективного сотрудничества с депутатскими фракциями, группами (в основном оппозиционными), комитетами. За 5 лет парламент поддержал более 200 президентских инициатив, за время работы именно Луценко - 54.
Раньше сообщалось о том, что Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. А также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.
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