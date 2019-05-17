Представитель действующего президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, супруга генерального прокурора Юрия Луценко, заявила об уходе со своей должности.

Об этом сама Луценко заявила в Раде 17 мая, сообщает "Громадське".

"Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия как представителя президента Порошенко в парламенте. Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он освободил меня от этой должности", - сказала она.

Луценко указала, что в начале работы ее главной задачей было налаживание эффективного сотрудничества с депутатскими фракциями, группами (в основном оппозиционными), комитетами. За 5 лет парламент поддержал более 200 президентских инициатив, за время работы именно Луценко - 54.

Раньше сообщалось о том, что Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии. А также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.