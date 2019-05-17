Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии [ Редактировать ]
Действующий президент Петр Порошенко подписал указ об отставке Андрея Олефирова с поста посла Украины в Финляндской Республике и Республике Исландия. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.
"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе" принять отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - сказано в распоряжении.
Кроме того, другим указом глава государства назначил послом Украины в Республике Таджикистан Василия Серватюка.
Ранее Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.
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