Зеленский назвал первое задание на посту президента [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость прекращения огня на Донбассе как одну из приоритетных задач, об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.
"Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами - в обороне родной земли, японцами - в технологиях, швейцарцами - в умении счастливо жить друг с другом, несмотря на любые разногласия. И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.
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