В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады Украины.

Я распускаю Верховную Раду.

"У вас на все есть два месяца", - сказал президент и объявил о проведении выборов

Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине.