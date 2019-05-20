Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил о роспуске Верховной Рады Украины.
Я распускаю Верховную Раду.
"У вас на все есть два месяца", - сказал президент и объявил о проведении выборов
Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине.
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