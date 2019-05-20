Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде [ Редактировать ]
Из-за огромных пробок в Киеве городской голова Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на электровелосипеде.
Соответствующее видео было опубликовано на странице Кличко в Facebook. "По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко на своей странице в соцсети.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов.
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