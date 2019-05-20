На официальном интернет-представительстве Президента Украины появилось имя нового Главы государства Владимира Зеленского и первое сообщение о нем в этом статусе, сообщает "УНН".

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В "шапке" на сайте появилось сообщение - "Президент Украины Владимир Зеленский". Первое сообщение о Владимие Зеленском касалось принесения им присяги Президента Украины - "Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины".

"20 мая в Киеве, во время торжественного заседания Верховной Рады, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принял присягу как Глава государства. Клятву он провозгласил, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал первое задание на посту президента, а также что Зеленский просит украинцев вернуться в страну.