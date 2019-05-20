Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады потребовать ряд важных законов.

"О снятии депутатской неприкосновенности, о криминализации незаконного обогащения, многострадальный Избирательный кодекс и я вас прошу, сделайте открытые списки", - сказал Зеленский.

Также он призвал отправить в отставку, председателя СБУ, генерального прокурора и министра обороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский просит украинцев вернуться в страну, а также что Зеленский назвал первое задание на посту президента.