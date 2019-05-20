Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады потребовать ряд важных законов.
"О снятии депутатской неприкосновенности, о криминализации незаконного обогащения, многострадальный Избирательный кодекс и я вас прошу, сделайте открытые списки", - сказал Зеленский.
Также он призвал отправить в отставку, председателя СБУ, генерального прокурора и министра обороны.
Ранее сообщалось, что Зеленский просит украинцев вернуться в страну, а также что Зеленский назвал первое задание на посту президента.
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