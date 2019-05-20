Володимир Гройсман подав у відставку [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що йде з посади. Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу:
"Я прийняв для себе рішення - подати у відставку", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Prev Next
20 мая 2019 18:25
Українські урядовці масово подають у відставку
Низка посадовців та урядовців подали у відставку в зв'язку з інавгурацією нового президента
20 мая 2019 18:17
Які правові підстави для розпуску Верховної Ради?
За Конституцією, президент може розпустити парламент з трьох причин
20 мая 2019 17:32
"Я принял решение": Гройсман заявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о своем желании уйти в отставку
20 мая 2019 12:32
Порошенко, Гройсман и Парубий проводят встречу по итогам выступления Зеленского
После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча
20 мая 2019 11:51
Гройсман обратился к Зеленскому
В понедельник, 10 мая, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к новому президенту Владимиру Зеленскому