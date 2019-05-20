В Сирии атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин прокомментировал информацию о нападении на авиабазу.

"Мы всегда реагируем точечно на те вылазки, которые осуществляются как в отношении мирного населения, так и в отношении наших военнослужащих, которые находятся в Сирии, в том числе на нашей базе. То, откуда идет огонь, будет подавляться", - отметил Вершинин.

А тем временем террористы на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки один боевик был убит, и еще один - ранен.