В Сирии атаковали российскую авиабазу [ Редактировать ]
В Сирии атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин прокомментировал информацию о нападении на авиабазу.
"Мы всегда реагируем точечно на те вылазки, которые осуществляются как в отношении мирного населения, так и в отношении наших военнослужащих, которые находятся в Сирии, в том числе на нашей базе. То, откуда идет огонь, будет подавляться", - отметил Вершинин.
А тем временем террористы на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки один боевик был убит, и еще один - ранен.
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