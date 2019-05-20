Война на Донбассе: враг несет потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Боевики дважды применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы велись в районе Троицкого, Паврополя, Чермалика, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного, Новогригорьевки. Также стреляли вблизи населенного пункта Золотое-4, Новгородское.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 19 мая один оккупант был уничтожен, еще один - ранен", - говорится в сообщеннии.
Также сообщается, что от начала текущих суток 20 мая враг дважды обстрелял позиции сил ООС вблизи Гнутового и Старогнатовки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ранее мы писали о том, что Япония предоставит почти $3 млн на восстановление Донбасса. А также сообщалось, что США будет поставлять ракеты для Канады, Японии и Южной Кореи.
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