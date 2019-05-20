Чому українські урядовці масово йдуть у відставку? [ Редактировать ]
У зв'язку з інавгурацією нового президента, низка посадовців та урядовців подали у відставку.
Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і президент Зеленський.
Напередодні Петро Порошенко звільнив голову Адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників. А також підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.
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