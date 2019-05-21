Зеленский сделал Администрацию президента открытой для всех [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский открыл доступ к Администрации президента на улице Банковая в Киеве. Теперь можно посетить Дом с химерами и пройти к главному входу АП без предъявления удостоверения личности, пишет LIGA.net.
К президентскому зданию на Банковой можно пройти как со стороны Лютеранской, так и с Институтской.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
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