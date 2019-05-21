Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с председателем Верховной Рады, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп по роспуску Рады. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В Администрацию президента уже вошли лидеры фракций "Народный фронт" и "Самопомич" Максим Бурбак и Олег Березюк. Также на встрече будут присутствовать заместители председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским обсуждаются вопросы парламентских выборов и вопрос сокращения числа депутатов.

"Одновременно с парламентскими выборами мы предлагаем провести референдум о сокращении депутатов Верховной Рады до 250 человек. Пусть президент Зеленский внесет изменения в Конституцию в парламент о сокращении численности депутатов до 250 человек. Кроме того, я хочу поинтересоваться, когда господин Зеленский отменит решение правительства о повышении цен на газ, когда инициировать пересмотр меморандума с МВФ. Это ключевые вопросы, которые мы хотим задать президенту", - заявил председатель фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко.

Из зала АП трансляцию на своем телефоне ведет Олег Ляшко. Он пытался пройти в кабинет, где проводятся консультации со своим телефоном, однако охрана его не пустила.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.

Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.

Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.

По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.

На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.