Во вторник, 21 мая, подавший в отставку министр обороны Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что будет оставаться в должности до решения Верховной Рады. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил Полторак.

Читайте также Полторак подал в отставку

Он рассказал, что сообщил Зеленскому о своей отставке накануне инаугурации.

"Я дождался, когда он примет присягу народу Украины и подал рапорт", - отметил министр.

Отвечая на вопрос об итогах своей работы, Полторак отметил, что "ему не стыдно смотреть в глаза" людям.

Что касается моей работы ... я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинском.

Напомним, во вторник утром, 21 мая, Степана Полторака вызвали к Зеленскому.