Полторак рассказал о встрече с Зеленским [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, подавший в отставку министр обороны Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что будет оставаться в должности до решения Верховной Рады. Об этом сообщает "Укринформ".
"Я буду работать исполняющим свои обязанности, пока Верховная Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил Полторак.
Он рассказал, что сообщил Зеленскому о своей отставке накануне инаугурации.
"Я дождался, когда он примет присягу народу Украины и подал рапорт", - отметил министр.
Отвечая на вопрос об итогах своей работы, Полторак отметил, что "ему не стыдно смотреть в глаза" людям.
Что касается моей работы ... я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет. И мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинском.
Напомним, во вторник утром, 21 мая, Степана Полторака вызвали к Зеленскому.
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