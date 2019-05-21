Трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет, передает korrespondent.net.

Последние годы жизни Ники часто болел. Летом 2018 года он перенес тяжелую операцию по пересадке легкого, а неделю назад возникли очередные проблемы с донорскими почками.

Лауду был трехкратным чемпионом мира в классе Формула-1, менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" заявил об уходе легенды клуба, а также что звезда "Реала" выдвинул жесткое условие клубу.