Умерла легенда "Формулы-1" [ Редактировать ]
Трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет, передает korrespondent.net.
Последние годы жизни Ники часто болел. Летом 2018 года он перенес тяжелую операцию по пересадке легкого, а неделю назад возникли очередные проблемы с донорскими почками.
Лауду был трехкратным чемпионом мира в классе Формула-1, менеджером, комментатором немецкого телеканала RTL, экспертом по автогонкам, неисполнительным директором команды Формулы-1 Mercedes AMG.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" заявил об уходе легенды клуба, а также что звезда "Реала" выдвинул жесткое условие клубу.
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