Звезда "Реала" выдвинул жесткое условие клубу [ Редактировать ]
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл выставил жесткий ультиматум руководству Королевского клуба, которое хочет избавиться от него по окончании нынешнего сезона, сообщает "Сегодня".
Валлиец не выходит на поле с 28 апреля, при этом коуч "сливочных" Зинедин Зидан утверждает, что не видит Бейла в составе своей команды.
"У меня осталось три года по контракту. Если "Реал" хочет моего ухода, пусть заплатит неустойку в размере 51 млн евро. Если нет - тогда я остаюсь. И если придется все это время играть в гольф, я буду играть в гольф", - заявил Гарет Бейл.
Ранее сообщалось, что "Бавария" летом останется без ключевого нападающего, а также что "Манчестер Сити" заявил об уходе легенды клуба.
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