Полузащитник "Реала" Гарет Бейл выставил жесткий ультиматум руководству Королевского клуба, которое хочет избавиться от него по окончании нынешнего сезона, сообщает "Сегодня".

Читайте также "Евро-2020": Шевченко назвал состав сборной Украины на ближайшие матчи

Валлиец не выходит на поле с 28 апреля, при этом коуч "сливочных" Зинедин Зидан утверждает, что не видит Бейла в составе своей команды.

"У меня осталось три года по контракту. Если "Реал" хочет моего ухода, пусть заплатит неустойку в размере 51 млн евро. Если нет - тогда я остаюсь. И если придется все это время играть в гольф, я буду играть в гольф", - заявил Гарет Бейл.

Ранее сообщалось, что "Бавария" летом останется без ключевого нападающего, а также что "Манчестер Сити" заявил об уходе легенды клуба.