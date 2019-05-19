"Манчестер Сити" заявил об уходе легенды клуба [ Редактировать ]
Бельгийский защитник Венсан Компани покинет "Манчестер Сити" в летнее межсезонье, передает "Униан".
Финальный матч Кубка Англии против "Уотфорда" стал для Компани последним в составе "Манчестер Сити". Стороны не будут продлевать контракт, который истечет летом.
"Было много игроков, которые оказали влияние на возрождение нашего клуба, но, возможно, никто не был важнее Венсана Компани. На протяжении десятилетия Компани был источником силы, душой и сердцем команды", - отметил президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак.
Ранее сообщалось, что украинский форвард признан лучшим футболистом в чемпионате Испании, а Дальмайер сделала шокирующее заявление.
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