Колишній регбіст збірної ПАР помер у 37 років від інфаркту [ Редагувати ]
Колишній вінгер збірної ПАР з регбі Корнал Хендрікс помер на 38-му році життя через інфаркт, повідомляє Reuters.
Хендрікс дебютував за збірну ПАР у тестових матчах у 2014 році та провів за неї 12 зустрічей. Також він був членом збірної з регбі-7 на переможних Всесвітніх іграх (2013) та Іграх Співдружності (2014).
У 2015 році Хендріксу довелося піти зі спорту через проблеми з серцем, але він повернувся у регбі в 2019 році та виступав ще п'ять років. Загалом Хендрікс за 17-річну кар'єру провів 233 матчі на топ-рівні.
"Корнал був одним із тих гравців, які любили гру, і він працював дуже старанно, але завжди робив це з усмішкою на обличчі", - заявив глава Федерації регбі ПАР Марк Александер.
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