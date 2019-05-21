Министерство здравоохранения Украины опубликовало указ об отмене инъекций в тех случаях, если они равнозначны по действию с таблетками, передает newsone.ua.

Читайте также Как улучшить кровообращение в ногах и предотвратить развитие варикоза

Сообщается, что в Украине станет приоритетным применение не инъекционных (пероральных) лекарственных средств. Данный указ относится к тем случаям, когда укол аналогичный по воздействию таблетки на организм человека. Именно в этом случае врач обязан назначить таблетированную форму лечения.

Данное решение связано с тем, что более 50% лекарственных средств отпускаются и продаются ненадлежащим образом. Также это связано с ценовой политикой. По словам представителей Минздарва, пить таблетки - дешевле, чем делать укол.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили сразу семь популярных лекарств.