В Украине откажутся от лечения уколами [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины опубликовало указ об отмене инъекций в тех случаях, если они равнозначны по действию с таблетками, передает newsone.ua.
Сообщается, что в Украине станет приоритетным применение не инъекционных (пероральных) лекарственных средств. Данный указ относится к тем случаям, когда укол аналогичный по воздействию таблетки на организм человека. Именно в этом случае врач обязан назначить таблетированную форму лечения.
Данное решение связано с тем, что более 50% лекарственных средств отпускаются и продаются ненадлежащим образом. Также это связано с ценовой политикой. По словам представителей Минздарва, пить таблетки - дешевле, чем делать укол.
Ранее сообщалось, что в Украине запретили сразу семь популярных лекарств.
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