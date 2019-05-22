Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль отреагировала на исчезновение указа с сайта президента о ее назначении заместителем главы Администрации президента. Об этом она написала в Facebook.

Зеркаль сообщила, что вечером объяснит ситуацию с ее назначением.

"Парадоксы указа 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю в такой способ держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП. Кроме того, Зеленский назначил Руслана Хомчака новым начальником Генштаба.