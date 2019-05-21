Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП [ Редактировать ]
21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей нового главы АП. На должность заместителей Андрея Богдана стала Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Сергей Трофимов.
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Президента Украины.
Кроме того, Зеленский назначил Руслана Хомчака новым начальником Генштаба.
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