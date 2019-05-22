Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. О ее отказе сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде Зеленского.

С сайта президента исчез текст указа о ее назначении. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Издание отмечает, что Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП. Кроме того, Зеленский назначил Руслана Хомчака новым начальником Генштаба.