Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об назначении Руслана Хомчака на должность главы генштаба Военных сил Украины.

Кто такой Руслан Хомчак?

Первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Участник войны на Донбассе.

Известно, что он окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе. В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.

В течение четырех лет был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах, а в апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду. С 2009 года - начальник штаба 8-го армейского корпуса.

В мае 2012 был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса. В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование "Юг", временно исполняющим обязанности командира которого он остался. Одновременно являлся начальником Днепропетровского гарнизона.

Во время войны на Донбассе некоторое время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины.

Напомним, Зеленский уволил главу ВСУ.

А также 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.