Руслан Хомчак: что известно о новом главе генштаба ВСУ [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об назначении Руслана Хомчака на должность главы генштаба Военных сил Украины.
Кто такой Руслан Хомчак?
Первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг". Участник войны на Донбассе.
Известно, что он окончил Московское высшее военное командное училище. Проходил службу в ГДР, а затем в Белорусском Краснознаменном военном округе. В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.
В течение четырех лет был командиром 300-го отдельного механизированного полка в Черновцах, а в апреле 2005 года возглавил 72-ю отдельную механизированную бригаду. С 2009 года - начальник штаба 8-го армейского корпуса.
В мае 2012 был назначен на должность командира 6-го армейского корпуса. В ноябре 2013 года 6-й армейский корпус был переформирован в Командование "Юг", временно исполняющим обязанности командира которого он остался. Одновременно являлся начальником Днепропетровского гарнизона.
Во время войны на Донбассе некоторое время занимал должность командующего сектора "Б". С 2016 года - начальник штаба - первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины.
Напомним, Зеленский уволил главу ВСУ.
А также 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.
Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах чиновников.
Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.
После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.
Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.
Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.
По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.
На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.
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