Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду первый законопроект. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Сейчас на сайте Рады текст документа отсутствует.

Ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" может быть внесен в парламент президентом как неотложный. Кроме того, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.