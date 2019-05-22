Президент Украины внес в Раду свой первый законопроект [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду первый законопроект. Об этом сообщается на сайте парламента.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Сейчас на сайте Рады текст документа отсутствует.
Ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" может быть внесен в парламент президентом как неотложный. Кроме того, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.
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