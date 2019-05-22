Закон о выборах: в Верховной Раде не приняли решение [ Редактировать ]
В среду, 22 мая, прошло внеочередное заседание Верховной Рады Украины.
В ходе заседания парламент не включил в повестку дня рассмотрение внесения изменений в закон о выборах народных депутатов Украины.
Согласно проекту закона, предлагается пропорциональная система выборов (сейчас в Украине смешанная - 50% по спискам, 50% по марожитарной системе), снижение проходного барьера до 3% (сейчас в Украине проходной барьер для партий - 5%).
Заседание парламента закрыто. Следующая сессия состоится во вторник, 28 мая, в 10:00.
Отметим, что в ходе заседания Парубий заявил о том, что решение Зеленского о роспуске Рады нарушает Конституцию. По его словам, 17 мая "Народных фронт" вышел из коалиции и она коалиция распалась. Таким образом, сейчас парламент находится на стадии формирования коалиции, на что по закону есть 30 дней.
Ранее мы писали о том, что роспуск Верховной Рады обжалуют в суде. А Парубий обвинил Зеленского в грубом нарушении Конституции
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